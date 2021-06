Coronavirus

Ungarn will Schengen-Binnengrenzen öffnen

Ungarn will am 24. Juni die wegen der Coronavirus-Pandemie eingeführten Kontrollen an den Binnengrenzen des EU-Schengen-Raums wieder aufheben. Dies erklärte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto laut der Nachrichtenagentur MTI bei einem Besuch in der slowakischen Hauptstadt Bratislava.