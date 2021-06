Schneemann: „Land kommt gestärkt aus der Krise“

Der für den Arbeitsmarkt zuständige Landesrat gab sich im Studiogespräch mir „Burgenland heute“-Moderatorin Raphaela Pint optimistisch, dass sich die burgenländische Wirtschaft und der Arbeitsmarkt positiv entwickeln wird. "Wir haben um drei Prozent weniger Arbeitslose als im Jahr davor. Wir haben eine positive Stimmung in der Wirtschaft. Ich bin überzeugt, dass wir gestärkt aus der Krise kommen werden“, so Landesrat Schneemann.

„Alle Bereiche“ sollen von Kraftpaket profitieren

Ein Motor soll das „Kraftpaket“ des Landes sein – mehr dazu in CoV-Paket: Land investiert 600 Millionen. Ein Sechstel der 600 Millionen Euro soll ausschließlich konjunkturbeleben wirken: „Diese 100 Millionen Euro betreffen alle Bereiche: Von Wirtschaft und Kultur bis hin zu Tourismus und den Pflegebereich. Aber auch die Landesbetriebe wie etwa die Energie Burgenland tragen hier wesentlich dazu bei, dass wir die Konjunktur im Burgenland stark und gut beleben können“, so Schneemann.

Studiogespräch mit Leonhard Schneemann (SPÖ)

Eine Neuverschuldung des Landes sieht Schneemann gerechtfertigt: „Weil Ziel der Landesregierung ist es, diese Schulden wieder abzubauen, wenn die Konjunktur wieder angesprungen ist. Der Schuldenstand wird aber auch davon abhängen, welchen Anteil wir wieder bei den Ertragsanteilen beim Bund zurückbekommen werden. Aber eines ist klar: Jetzt sind diese Maßnahmen notwendig. Wir werden zur gegebenen Zeit diese Schulden wieder abbauen“, so Schneemann.

Schneemann begrüßt, dass das Land sich zunehmend in der Privatwirtschaft beteiligt, etwa bei der Gründung einer Buslinie – mehr dazu in Neue Buslinien nach Graz präsentiert. „Das Burgenland wird überall dann als Beteiligter eintreten, wenn es notwendig erscheint. In manchen Bereichen, etwa im Pflegereich, ist es uns ein Anliegen, hier mit gemeinnützigen Unternehmen tätig zu sein und am Markt auftreten. Es ist aber nicht angedacht, hier als Unternehmer generell im Burgenland aufzutreten“, so Schneemann.