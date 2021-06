Tennis-Meisterschaft auch heuer in Oberpullendorf

Das Turnier kann heuer mit einigen Neuerungen aufwarten: Das Gesamtpreisgeld ist auf 50.000 Euro erhöht wordem. Darüber finden die Rollstuhl-Staatsmeisterschaften heuer ebenfalls in Oberpullendorf statt. „Für den Sieger des Herren-Bewerbs gibt es eine Wildcard für das 150.000 Euro-Challengerturniers in Salzburg. Der Sprung des Preisgeldes von 40.000 Euro auf 50.000 Euro ist prozentuell gesehen allerhand. Und auch die gleichbleibende Präsenz der Live-Übertragung im ORF ist ein wesentlicher Faktor für unsere Veranstaltung“, so Veranstalter Günter Kurz.

Am Start sein werden außer Dominic Thiem alle Topspieler des Landes, darunter auch der Osliper David Pichler. Neuer Titelsponsor des Events ist die Energie Burgenland. Die Kooperation läuft bis 2023.