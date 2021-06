Zahl der CoV-Neuinfektionen weiter rückläufig

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit sieben an Covid-19 erkrankte Menschen behandelt, davon sind drei in intensivmedizinischer Behandlung. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 8,8.

Die Covid-19-Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab bisher 132.493 Personen über das Land Burgenland, davon 72.086 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden somit bisher 204.579 Impfdosen verimpft. 188.402 Personen haben sich bisher über das elektronische Vormerksystem für eine Schutzimpfung vorgemerkt.