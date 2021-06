Stephan Helm neuer Cheftrainer bei St. Pölten

Der 38-jährige aus Pamhagen (Bezirk Neusiedl am See) war zuletzt Co-Trainer beim LASK. Er folgt Gerald Baumgartner als Coach in St. Pölten nach. Das Engagement bei den Niederösterreichern kam überraschend. Helm, der als Spieler auch für die Mattersburg Amateure, Parndorf und Neusiedl am See in der Regionalliga tätig war, kann auf reichhaltige Erfahrung als Trainer, Co-Trainer und Video-Analyst zurückblicken. Er hat weitreichende Erfahrung als Assistent (Austria Wien, Grasshoppers Zürich, zuletzt LASK), in der vordersten Reihe stand er noch nie.

Neues Profil für den Verein

Helm möchte dem SKN St. Pölten ein neues Gesicht verpassen: „Grundsätzlich ist mal das Ziel, dass ich gemeinsam mit dem Verein ein persönliches Profil und Gesicht geben will. Das Ziel ist ganz klar: So schnell wie möglich eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen, um dann eben eine klare Zielformulierung zu machen, wofür es jetzt aber noch zu früh wäre.“ Stephan Helm nimmt am Montag mit seinem Co-Trainer Emanuel die Arbeit mit seiner neuen Mannschaft auf.