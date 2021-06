Burgenländerin feiert 100. Geburtstag in Australien

Aloisia Kriven sitzt am anderen Ende der Welt, im süd-australischen Adelaide, und plaudert auf Deutsch, als ob das die natürlichste Sache der Welt wäre. „Ich bin eine waschechte Burgenländerin und kroatisch noch dazu. Ich wünsche jedem einzelnen Burgenländer das Beste und wer in die Welt gehen kann, soll ja in die Welt gehen, damit sie von der Welt was sehen.“

Abschied: kurz und bündig und mit Tränen

Sie verließ ihre Heimat Hornstein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) vor fast 70 Jahren. 1921 wurde sie als Aloisia Palkovits geboren, sie wuchs in einem Bauernhaus in der Linken Hauptzeile auf, besuchte Kindergarten und Schule und auch geheiratet wurde in Hornstein. Als ihr Mann 1953 in Australien für eine österreichische Firma arbeitete, reiste die damals 32-Jährige nach. „Mein Abschied war mit Tränen von allen Verwandten und meinen Eltern – kurz und bündig in Tränen, mit zwei kleinen Kindern, Traude war vier und der Bub – Franz – war drei.“

Mit der Tochter in den USA

Die zweite Tochter, Sylvia, kam in Australien zur Welt. Aloisia arbeitete dort im Gastgewerbe und im Spital und lebte auch 20 Jahre lang in den USA, um die Kinder ihrer Tochter Traude großzuziehen. Heute hat Aloisia sechs Enkel und sieben Urenkel.

Hornstein immer im Herzen

In all den Jahren hält sie engen Kontakt zu ihrer Heimat, die sich natürlich sehr verändert hat: „Sehr viele Neu- und Zubauten und sehr modernisiert.“ Mit 87 spazierte sie bei einem Besuch in Hornstein noch flott durch den Ort, und auch mit 93 Jahren besuchte sie noch ihre alte Heimat. „Bei meinen Besuchen war immer ein ‚Holodaro‘ – mit Musik und gutem Essen. Ich war immer so eine lebenslustige, bin es heute noch.“

Von Adelaide bis Hornstein: Feiern rund um den Globus

Wie sie so jung geblieben ist? „Arbeit macht das Leben süß“, lacht die 100-Jährige, „Faulheit stärkt die Glieder. Von der Faulheit kenn ich nichts und Arbeit macht das Leben süß. Und das hat mich gut gehalten, bis heute.“

100 ist ein schönes Alter, so Aloisia Kriven. Rund um den Globus wird ihr Ehrentag gefeiert. Dem Burgenland, das ja so alt ist wie sie, wünscht sie Zusammenhalt: „Ich wünsche dem Burgenland alles Gute, und dass es weiterhin so bleibt, wie es ist, because (weil) Burgenland ist bekannt in Ruhe und Liebe und Verständnis.“