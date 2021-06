Chronik

Neusiedler See: Suche nach vermisster Frau

Eine Grazerin hat sich Sonntagabend, nachdem ein kleiner Katamaran am Neusiedler See gekentert war, selbstständig ans Ufer gerettet. Davor war eine große Suchaktion mit sieben Feuerwehrbooten und einem Polizeihubschrauber in Gang, berichteten die Einsatzkräfte.