AK gibt Tipps für die Urlaubsbuchung

Trotz europaweiter Lockerungen der jeweiligen Coronamaßnahmen, gelte es doch vor Reiseantritt einiges zu beachten, sagt AK-Konsumentenschützer Christian Koisser. Reisen und Corona sei ein Kapitel für sich, bei dem man schnell den Überblick verlieren könne. „Noch immer bestehen Einschränkungen und noch immer ist damit zu rechnen, dass die Beschränkungen wieder verschärft werden, wenn sich die Situation in der Pandemie verschlechtert“, warnt Koisser.

Situation in Urlaubsländern vorab anschauen

Für viele Staaten bestehen noch Reisewarnungen, vor allem in Europa seien Grenzübertritte hingegen weitgehend möglich, wobei durchwegs noch hohes Sicherheitsrisiko bescheinigt werde. Koisser rät, sich vor einer Buchung beispielsweise auf der Homepage des Außenministeriums über die Situationen im Wunschurlaubsland zu informieren. So wisse man vorab, ob Tests nötig seien und was für Geimpfte und Genesene gelte.

Außerdem sollte man sich auch gleich Gedanken über die Wiedereinreise nach Österreich machen. Die Homepage der AK Burgenland bietet einen Corona-Einreisecheck , der verrät welche Formulare auszufüllen sind, was zu tun ist und ob man sich nach dem Urlaub in einem bestimmten Land in Quarantäne begeben muss.

Reiseversicherung: Genau hinschauen

Ein weiter Punkt sei das Thema Reiseversicherung. Hier mussten Kunden zuletzt zur Kenntnis nehmen, dass durch eine Pandemie oder Epidemie ausgelöste Stornierungen oder Reiseabbrüche nicht gedeckt waren. Wer auch Covid 19-Risken versichert haben wolle, müsse genauer schauen, welche Versicherung hierfür zur Verfügung stehe und in welchem Umfang sie das tue, so Koisser. Alle diese Themen behandelt Koisser auch in einem Online-Vortrag am 16. Juni um 18.30 bis 20.00 Uhr via Zoom. Eine Anmeldung ist über die Homepage der AK Burgenland möglich.