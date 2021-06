Ehrenamtsoffensive: Junge im Fokus

Im Burgenland gibt es fast 5.000 Vereine und Organisationen – von der Blasmusik über die Volkstanzgruppe und den Sportverein bis hin zu sozialen und politischen Initiativen. Rund 100.000 Burgenländerinnen und Burgenländer sind ehrenamtlich tätig, sagte Jugendlandesrätin Daniela Winkler (SPÖ) bei der Präsentation der Offensive. „Der Wert des Ehrenamtes – davon bin ich wirklich felsenfest überzeugt, weil ich auch immer ehrenamtlich tätig war – der lässt sich mit keinem Geld festmachen. Es ist eine Tätigkeit, die tatsächlich unbezahlbar ist für die Gesellschaft von ganz, ganz großer Bedeutung ist“, so Winkler.

Plattform für Organisationen und Vereine

Die neue Initiative zielt vor allem auf Jugendliche und Jugend- und Nachwuchsarbeit ab. Im Landesjugendreferat werden spezielle Workshops angeboten, die Anmeldefrist läuft noch bis 24. Juni. Die Vereine sollen so auch in der Jugend- und Nachwuchsarbeit unterstützt werden, sagt Winkler. „Wir wollen eine Plattform für die Organisationen und Vereine zur Verfügung stellen, wo sie sich selbst präsentieren können“, so Winkler. Dafür wird nun ein eigenes E-Paper ausgearbeitet – eine Art Vereinskatalog, der ständig aktualisiert wird.

Zertifikat soll ehrenamtliche Tätigkeit bestätigen

Außerdem können sich Freiwillige unter bestimmten Voraussetzungen um ein Zertifikat des Landes bewerben, das ihnen ihr freiwilliges Engagement offiziell bestätigt. Die ersten Verleihungen sollen schon im Herbst stattfinden.