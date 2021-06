Zwei Neuinfektionen im Burgenland

Die Zahl der aktuell infizierten Personen sinkt weiter auf mittlerweile 40. Das sind 14 Personen weniger als am Vortag. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit neun an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind weiterhin vier in intensivmedizinischer Behandlung. 167 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne, um 14 weniger als am Samstag.

Positiv stellt sich auch die Entwicklung bei den Schutzimpfungen dar. 199.116 Personen im Burgenland erhielten bereits ihre erste Teilimpfung. 68.874 gelten bereits als vollimmunisiert.