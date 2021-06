Eine 61-jährige Frau aus dem Bezirk Oberwart ist im Zusammenhang mit COVID-19 verstorben. Die Zahl der aktuell Infizierten stieg am Samstag leicht an und beträgt nun 54 (plus drei). Als genesen gelten im Burgenland 17.943 Personen.

7-Tage-Inzident bei 11,1

In den Krankenhäusern werden derzeit zehn an COVID-19 erkrankte Personen isoliert behandelt, davon sind vier in intensivmedizinischer Behandlung. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 11,1.