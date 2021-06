Vatertag: 42 Prozent beschenken Vater

Jene Burgenländer, die zum Vatertag etwas schenken, geben im Durchschnitt 46 Euro aus. Beim Muttertag sind es pro Person ungefähr 43 Euro. Im Vergleich zum Muttertag sind es jedoch deutlich weniger Menschen, die Geschenke für den Vatertag kaufen, sagt Andrea Gottweis, Obfrau des burgenländischen Handels. Dennoch sei der Vatertag ein wichtiger Umsatzbringer für den Handel.

Floristen mit gutem Geschäft zum Vatertag

Die Top 3-Geschenke zum Vatertag sind Süßigkeiten und Schokolade, Selbstgemachtes oder Selbstgekochtes sowie Bier. 81 Prozent der Burgenländer besorgen ihre Vatertags-Geschenke in Geschäften. Beschenkt werden Väter, Partner und Großväter. Laut den burgenländischen Gärtnern und Floristen liegen auch Pflanzen und Kräuter bzw. Gartengeräte als Vatertagsgeschenke im Trend.

Mehr als die Hälfte der Burgenländer werden laut einer Umfrage der Wirtschaftskammer heuer mit ihrer Familie den Vatertag feiern. Bei den meisten Fällen gibt es ein gemeinsames Essen in den eigenen vier Wänden. 19 Prozent wollen heuer auf eine Feier verzichten, obwohl sie den Vatertag üblicherweise in ihrem Familienkreis feiern. 30 Prozent der Befragten feiern keinen Vatertag. In Österreich wurde er 1955 erstmals gefeiert.