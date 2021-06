19.631 Euro: Spendenübergabe für Licht ins Dunkel

Zehn Prozent der Spendensumme, die Dank der BVZ-Leserinnen und -Leser zusammengekommen ist, gehen an die Caritas Soforthilfe im Burgenland. Der Rest kommt dem Licht-ins-Dunkel-Soforthilfefonds zugute, womit burgenländische Familien unterstützt werden. „Unsere Leserfamilie hat großes Herz gezeigt“, so BVZ-Geschäftsführer und Chefredakteur Markus Stefanitsch. „Der Betrag wird dort ankommen, wo er gebraucht wird“, ergänzte Ausserer.

ORF

Hilfe für burgenländische Familien

Die Spenden wurden an „Licht ins Dunkel“-Geschäftsführerin Eva Radinger und Julia Widlhofer von der Caritas Burgenland übergeben. „Man braucht sich nicht zu schämen, Hilfe anzunehmen“, so Radinger. Mit dem Soforthilfefonds von Licht ins Dunkel werden unter anderem Familien mit behinderten Kindern oder Kinder in sozialer Not finanziell unterstützt. Auch aufgrund der Coronavirus-Krise seien viele Menschen plötzlich und unvorhergesehen in Not geraten. „Einige Beispiele zeigen, dass es sehr schnell gehen und es auch jeden treffen kann“, so Radinger. Mit den Spendengeldern der BVZ-Leserfamilie zugunsten des Licht-ins-Dunkel Soforthilfefonds könne burgenländischen Familien schnell geholfen werden.

ORF

Personelle Veränderungen

Die Licht-ins-Dunkel-Koordination für das Burgenland übernimmt – nach der beruflichen Veränderung von Melanie Balaskovics – Elisabeth Pauer-Gerbavsits. Moderieren wird die Sendung die neue Licht ins Dunkel Botschafterin Patricia Schuller.