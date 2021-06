Halbzeit beim Bau der S7

Bis auf zwei Baulose seien alle Abschnitte bereits in Bau und im Zeitplan, hieß es am Freitag bei einer Pressekonferenz im oststeirischen Fürstenfeld. Auch beim Abschnitt Ost zwischen Dobersdorf und Heiligenkreuz im Burgenland sind die Bauarbeiten voll im Gange. Die erste der drei Großbrücken sei fast fertig, im Spätsommer 2021 beginnen die Arbeiten an der 700 Meter langen Unterflurtrasse Königsdorf und ab dem Frühjahr 2022 sind dann alle Bereiche der S7 in Bau – mehr dazu in steiermark.ORF.at.

Wirtschaft und Arbeitsplätze

Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) betonte bei der Pressekonferenz den Rückenwind für eine positive Entwicklung des südlichen Burgenlandes. Die regionale Wirtschaft würde angekurbelt und wohnortnahe Arbeitsplätze geschaffen. „Der Vorteil ist, dass die Menschen, die hier leben und hier leben wollen, auch vor Ort einen Arbeitsplatz haben, wenn Betriebe hier ins Burgenland kommen. Und andererseits haben wir im Burgenland tagtäglich 50.000 Auspendler, auch da ist eine schnelle Verbindung Richtung Graz wichtig“, so Doskozil.