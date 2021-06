Landtag: Klimaschutz, Gesundheit und Geld

In der Fragestunde der vorletzten Landtagssitzung vor der Sommerpause stellte sich Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) den Fragen der Abgeordneten. Hauptthemen waren dabei Gesundheit und Budget.

Fragen zu Krankenhäusern Oberwart und Gols

Als zuständiger Gesundheitsreferent nahm Doskozil Stellung zu den geplanten Krankenhäusern Oberwart und Gols (Bezirk Neusiedl am See). Beim Neubau in Oberwart sei man im Zeitplan, so Doskozil – die Fertigstellung solle 2023 und die Übersiedlung 2024 erfolgen. Bezüglich der Kosten sagte Doskozil: „Das Krankenhaus Oberwart darf – und das habe ich auch immer öffentlich gesagt – die Preiskalkulation von 235 Millionen nicht überschreiten. Mit heutigem Tag liegen wir unter diesen Planungsgrößen“ – mehr dazu in Spitalsneubau in Oberwart im Plan.

ORF

„Möglichkeit das alte Krankenhaus abzureißen“

Hätte das Land einen Generalunternehmer mit dem Krankenhaus Oberwart beauftragt, wäre der Bau um 30 bis 40 Millionen Euro teurer, so der Landeshauptmann. Und er kündigte an: „Aller Voraussicht nach wird dieses Krankenhaus nicht unter Denkmalschutz gestellt. Das eröffnet uns natürlich die Möglichkeit in weiterer Folge – und das sage ich auch ganz klar – dieses Krankenhaus abzureißen“, so Doskozil.

ORF

An dieser Stelle soll ein medizinischer Campus entstehen. Auf die Frage von FPÖ-Abgeordnetem Alexander Petschnig, ob es einen Nachtragsvoranschlag geben wird, kündigte der Landeshauptmann eine Neuverschuldung von 118 Millionen Euro an. Was den Standort für das Krankenhaus Gols betrifft, ging Doskozil von den Golser Wiesenäckern aus, fixiert sei das aber noch nicht – mehr dazu in ÖVP und Grüne wollen Spital nach Neusiedl holen und Gols: Diskussion um Krankenhaus-Standort.

Aktuelle Stunde zum Klimaschutz

In der Aktuellen Stunde der Grünen forderte Klubobfrau Regina Petrik dann eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen, die im Burgenland vor allem durch den Verkehr erzeugt werden. „CO2-Emissionen entstehen vor allem im konventionellen Straßenverkehr und ja, wenn nachher wieder jemand hervorkommt, und sagt, dass die Grünen immer vom Verkehr reden – natürlich reden wir immer vom Verkehr, denn das muss uns allen klar sein, das ist ganz einfach der größte Sektor, in dem wir einen Hebel haben, um Klimaneutralität zu erreichen“, so Petrik.

ORF

SPÖ-Klubobmann Robert Hergovich rechnete den Grünen vor, wann das Burgenland seine Klimaziele erreichen will. „ Im Jahr 2030 wird das Burgenland klimaneutral. Ich weiß schon, Kollegin Petrik hört das nicht gerne. Das ist nämlich zehn Jahre bevor der Bund die Klimaneutralität anstrebt“, so Hergovich.

ÖVP gegen „Bio um jeden Preis“

Laut ÖVP-Klubobmann Markus Ulram sei es falsch, dass die Landesregierung nur den Bio-Weg einschlage. „Bio um jeden Preis, koste es was es wolle. Und egal, wo diese Lebensmittel herkommen. Ob die chilenischen Perlhühner kommen oder die Bio-Kartoffeln aus Ägypten, das ist eigentlich egal, sondern wir wollen hauptsächlich Bio verarbeiten“, so Ulram.

ORF

FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz kritisierte, dass sich die Aktuelle Stunde der Grünen vor allem mit dem Regierungsprogramm der Bundesregierung beschäftige.