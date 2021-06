Burgenland nähert sich grünem Ampellicht

Laut Dokument der Ampel-Kommission nähert man sich im Burgenland gar schon der grünen Ampel-Kategorie, die sehr geringes Risiko abbildet, was höchstens fünf Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner meint. Bei der rohen Inzidenz liegt man hier aktuell auf elf, bei der risikoadjustierten, die Faktoren wie Alter der Infizierten einbezieht, gar nur noch auf 7,5.

Sechs Neuinfektionen

Laut dem Koordinationsstab Coronavirus gibt es im Burgenland seit Mittwoch sechs Neuinfektionen. Die Zahl der aktuell infizierten Personen steigt um zwei auf 56. In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 14 an Covid-19 Erkrankte isoliert behandelt, davon sind acht in intensivmedizinischer Behandlung. 207 Personen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne.

EU-weit anerkannte CoV-Testzertifikate

Ab Donnerstag werden in den burgenländischen Teststraßen BITZ, den Gemeindeteststraßen sowie den Betriebstestungen neue, EU-weit anerkannte CoV-Testzertifikate ausgestellt. Neu ist: Ein negatives Testergebnis wird mit dem Status „nicht nachgewiesen“ ausgewiesen. Diese neue Bezeichnung ersetzt die bisherigen Status „negativ“. Wird das Virus nachgewiesen, enthält das Zertifikat den Hinweis „nachgewiesen“ statt bisher „positiv“.

In den sieben Burgenländischen Impf- und Testzentren (BITZ) wurden bisher 748.918 kostenlose Antigen-Schnelltestung auf SARS-CoV-2 durchgeführt. Am Mittwoch erhielten sechs Personen ein positives Testergebnis, das nun durch einen PCR-Test bestätigt werden muss.

Höchste Durchimpfungsrate

Die Covid-19-Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 126.789 Personen über das Land Burgenland, davon bekamen 63.578 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 190.367 Impfdosen verimpft. Im Burgenland ist die Durchimpfungsrate im Vergleich zu allen Bundesländern am höchsten: Mehr als die Hälfte der Bevölkerung erhielt bereits den Erststich. Somit sind 50,6 Prozent zumindest einmal immunisiert.