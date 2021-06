Chronik

25 illegal Eingereiste aufgegriffen

Im Burgenland sind am Dienstag 25 illegal eingereiste Personen aufgegriffen worden. Sie wurden im Rahmen einer gemeinsamen Schwerpunktaktion mit der ungarischen Polizei in den Bezirken Oberpullendorf und Oberwart angehalten, berichtete die Landespolizeidirektion Burgenland am Mittwoch.