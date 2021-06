Tourismus hebt ab

Mehr als sechs Monate waren Hotels, Pensionen und Freizeitbetriebe bis zur Öffnung am 19. Mai geschlossen. Jetzt soll es wieder bergauf gehen: Das Burgenland-Bonusticket wurde im Vorjahr insgesamt 13.000 Mal eingelöst und soll auch heuer wieder Gäste ins Burgenland bringen. Die Aktion wurde bis Ende Juni verlängert. Auch Privatzimmer und Ferienwohnungen sollen durch eine neue Offensive zusätzlich gefördert werden.

ORF

Ein Licht am Ende des Tunnels sieht man auch bei den großen Kulturveranstaltungen im Land: Im Vorjahr noch Coronavirus-bedingt abgesagt, können Publikumsmagneten wie die Seefestspiele in Mörbisch und die Opernfestspiele in St. Margarethen heuer wieder stattfinden. Sie sollen Gäste ins Land bringen und den burgenländischen Tourismus weiter ankurbeln.

„Bonus-Ticket“ ausgeweitet

Der Geschäftsführer des Burgenland-Tourismus Didi Tunkel war zu Gast in „Burgenland heute“. Der 19. Mai sei ein Freudentag gewesen, so Tunkel. Es sei kein normales Aufsperren gewesen, weil die ganzen Sicherheitsmaßnahmen gewesen seien, aber alles habe hervorragend geklappt, sagte Tunkel. Für heuer schaue alles in Punkto Buchungslage sehr gut aus, so Tunkel.

Das „Bonus-Ticket“ wurde im Burgenland für alle Österreicher ausgeweitet – also jeder Österreicher, der im Burgenland ab drei Nächten urlaubt, bekommt die 75 Euro Förderung. Jeder Österreicher kann es einlösen – ab einem Aufenthalt ab drei Nächten – bis Ende Juni. Tunkel meinte, dass man im Juli und im August den Tourismus nicht fördern müsse – für danach müsse man Gespräche führen.

Touristiker Tunkel über Burgenland-Tourismus Der Geschäftsführer des Burgenland-Tourismus, Didi Tunkel, spricht über die Schwierigkeiten des Wiedereinstiegs für Betriebe, die Buchungslage im Sommer und das sogenannte Bonus-Ticket.

150 Attraktionen in „Burgenland-Card“

Die „Burgenland-Card“ sei eine Umlagenkarte, das heißt, jeder Urlauber im Burgenland bekommt – auch bei einem Partnerbetrieb – diese Karte- und der Urlauber hat mehr als 150 Attraktionen im ganzen Land kostenlos, oder stark reduziert im Angebot. In Punkto Tourismusgesetz gebe es keine Hürden mehr – die Ausschreibung für die drei Geschäftsführer sei abgeschlossen, so der Geschäftsführer des Burgenland-Tourismus. Nach vielen Gesprächen könne er sagen, dass die Ortstaxe auf prozentueller Basis nicht kommen werde, so Tunkel.