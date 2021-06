Mehr Fachhochschul-Studienplätze

Der Studiengang „Business Process Engineering und Management“ bewarb sich erfolgreich um eine Aufstockung der Studienplätze. Bei dem Studiengang geht es um die Digitalisierung von Geschäftsprozessen sowie um Projektmanagement. Bisher gab es jedes Jahr 30 Studienplätze, künftig kommen 16 dazu. Der Studiengang werde dadurch inhaltlich erweitert, erklärte Studiengangsleiterin Silke Palkovits-Rauter: „Die Vertiefung heißt ‚Data Driven Engineering‘. Tatsächlich geht es hier um die Erweiterung des bestehenden Studiums um das Thema Datenmanagement/Digitalisierung. Dieses innovative Konzept hat sich durchgesetzt, wir haben die 16 Studienplätze bekommen.“

Neues Forschungszentrum für Digitalisierung in Bau

Der erweiterte Studiengang wird im Wintersemester 2022 starten. Das Schöne sei, dass er sehr gut zur schon bestehenden Digitalisierungskompetenz und zu den schon bestehenden sieben Studiengängen in der Informationstechnologie passe, so Palkovits-Rauter. Man baue auch gerade ein neues Forschungszentrum zum Thema Digitalisierung. Das bedeute, dass sich die Positionierung der FH Burgenland am Standort insgesamt noch einmal festigen und vertiefen werde.

Der Studiengang „Business Process Engineering und Management“ an der FH Burgenland existiert seit 2009, es handelt sich um einen berufsbegleitenden Master-Studiengang. Mit der Aufstockung durch das Bildungsministerium wurden in ganz Österreich insgesamt 347 zusätzliche Studienanfängerplätze geschaffen.