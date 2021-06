Küchenbrand in Nickelsdorf

Gegen 18.40 Uhr kam es aufgrund falscher Bedienung des Ofens zu dem Küchenbrand. Ein Plastikgeschirr fing auf der Ofenplatte Feuer. Die 72-jährige Hausbewohnerin und ihre 38-jährige Tochter versuchten das Feuer mit einer Decke zu löschen, was ihnen jedoch nicht gelang. Sie erlitten dabei eine Rauchgasvergiftung und Verbrennungen, brachten sich aber selbstständig ins Freie.

Die Feuerwehr Nickelsdorf war mit 15 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen am Einsatzort und bekam das Feuer schnell in den Griff. Die beiden Verletzten wurden nach der Erstversorgung durch eine am Brandort anwesende Feuerwehrärztin mit dem Rettungsdienst in das Krankenhaus Eisenstadt verbracht. Eine Gefährdung der umliegenden Wohnungen und Mieter bestand nicht. Der finanzielle Schaden ist derzeit noch unbekannt.