Gerald Schlag: Ein Leben mit Geschichte

Der Historiker schrieb auch unzählige Bücher und wissenschaftliche Arbeiten. Auch mit 80 Jahren wird er nicht müde, tagtäglich wissenschaftlich zu arbeiten. „Ja, ich bin immer noch aktiv, weil ich gesundheitlich so bin, dass ich schreiben kann – und es ist meine Leidenschaft. Ich gehöre zu den glücklichen Menschen, die ihr Hobby zum Beruf machen konnten“, so Schlag.

Schlag lebt mit seiner Frau, der Künstlerin Hermi Schlag, in Großhöflein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung). Zurzeit überarbeitet er sein Buch „Aus Trümmern geboren“, das er zum 80. Geburtstag des Burgenlandes geschrieben hatte. Schlag ist außerdem mit der Biografie von Palatin Nikolaus Esterhazy beschäftigt. „Er ist der erste, große Mann aus dieser Familie, der von einem kleinen Kleinadeligen zum Vizekönig von Ungarn geworden ist. Das wird vielleicht demnächst einmal fertig und vielleicht auch öffentlich gedruckt“, so Schlag.

Frühes Interesse an Geschichte

Schlag studierte an der Universität in Wien Geschichte, Kunstgeschichte und Geografie. Schon im Volksschulalter begann er sich für historische Themen zu interessieren. „Wir haben einmal im Elternhaus am Dachboden eine Kiste gefunden mit Geschichtsbüchern, die dem Vater gehört haben. Ich hab das gelesen, manche dieser Bücher habe ich sogar dreimal gelesen, das hat mich fasziniert. So ist eigentlich dann schon vom Volksschulalter weg mein Interesse an der Geschichte geblieben“, so Schlag.

Mehr als 100 wissenschaftliche Arbeiten

Während seiner Laufbahn als Leiter der Landesbibliothek und als Direktor des Landesmuseums schrieb Schlag mehr als 100 wissenschaftliche Arbeiten, gab zahlreiche Bücher heraus und hielt unzählige Vorträge – wie etwa beim Staatsbesuch von Vaclav Klaus 2012 in Eisenstadt. „Es ist so, dass ich mit sehr vielen interessanten Persönlichkeiten zu tun hatte, sowohl aus der Politik, aber auch aus der Kunst. Da könnte ich vieles sagen, aber momentan fällt mir spontan nichts ein“, sagte der Historiker.

Schlag blickt auf ein ereignisreiches und erfülltes Leben zurück. Für die Zukunft wünscht sich Schlag, wahrscheinlich etwas, was sich fast alle wünschen – „möglichst lange gesund zu bleiben, damit ich auch weiter arbeiten kann.“