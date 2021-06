Spitäler lockern Besuchsregeln

Die Körpertemperatur werde nicht mehr kontrolliert, teilten die Krankenhausbetreiber KRAGES (Burgenländische Krankenanstalten-GmbH) und Barmherzige Brüder am Montag in einer Aussendung mit. Bei Akutpatienten, die keinen Nachweis mithaben, werde im Einzelfall entschieden, ob ein Schnelltest notwendig sei. Alle Patienten, aber auch Besucher, Begleitpersonen und Mitarbeiter von Drittfirmen müssen sich per Zutrittsformular beim Betreten des Spitals registrieren. Die FFP2-Maske bleibt in allen fünf Spitälern in Eisenstadt, Oberwart, Oberpullendorf, Güssing und Kittsee verpflichtend.

Ein Besucher pro Tag

Pro Tag darf ein Besucher für eine Stunde zu einem stationär aufgenommenen Patienten. Besuchszeiten sind von Montag bis Sonntag zwischen 14.00 und 15.00 Uhr sowie an Dienstagen und Donnerstagen zusätzlich zwischen 18.00 und 19.00 Uhr, so die Krankenhausbetreiber.