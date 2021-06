Alt-Bürgermeister von Draßburg gestorben

ORF

In Wukovits’ Ära fiel auch die Abstimmung zum EU-Beitritt Österreichs 1994. Damals stimmten 86,5 Prozent in Draßburg für den EU-Beitritt – das war der höchste Wert in ganz Österreich. Der damalige EU-Kommissar Corrado Pirzio Biroli und Landeshauptmann Karl Stix (SPÖ) überreichten Bürgermeister Wukovits im Zuge eines großen Festaktes eine Ehrenurkunde.