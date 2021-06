Ehrung für Aktive und Funktionäre

Das Land Burgenland verleiht jedes Jahr Ehrenzeichen in Gold, Silber und Bronze an Sportlerinnen, Sportler und Mannschaften, die auf Landesebene, national und international besondere Leistungen im Sport erbracht haben sowie an Funktionärinnen und Funktionäre, die seit vielen Jahren im Vereinssport ehrenamtlich tätig sind. Zwölf Sportlerinnen und Sportler, sieben Mannschaften und sieben Funktionärinnen und Funktionäre wurden für ihre Leistungen im Jahr 2020 ausgezeichnet.

Der ehemalige Profifußballspieler und 69-fache ÖFB-Teamspieler Andreas Ivanschitz wurde mit dem „Ehrenpreis des Landeshauptmannes“ ausgezeichnet. Andrea Pöllinger vom burgenländischen Behindertensportverein Steinbrunn wurde mit Landessportehrenzeichen in Gold ausgezeichnet.

Auszeichnung und Motivation

„Wir können stolz darauf sein, was der burgenländische Sport, was Sportlerinnen und Sportler, Trainer, Betreuer, Funktionäre in diesem Land leisten. Das zeigt auch die Veranstaltung heute“, betonten der Landeshauptmann und der Sportlandesrat bei der Preisverleihung – das Land Burgenland sei stets bemüht, die Rahmenbedingungen für den Spitzensport wie für den Breitensport zu verbessern. Die Auszeichnungen, sagte Doskozil, sollen ein Zeichen des Dankes, aber auch der Motivation sein.

Die Preisträger

Landessportehrenzeichen in Silber

David Vollmann, LTC Seewinkel (Qualifikation ETU Jugend EM; Österr. Vizemeister U18 Triathlon; Österr. Vizemeister U18 Aquathlon, Landesmeister Eliteklasse 3000m Bahnlauf)

Anna Eidler, Frieways Karateclub (1. Platz U18 Tatami Cup, 11. Platz EM; 1. Platz World Cup Turnier)

Zadina, Frieways Karateclub (1.Platz Tatami Cup U9; 1. Platz Intercontinental League; 2. Platz World Ranking U10)

Alfred Schreiber-Winzig, Union Fit & Power Edelstal (1. Platz ÖSTM Classic Raw Kraftdreikampf; Allgemeine Klasse 4, bis 74 kg)

Joy Diewald, Union Schwimmclub Eisenstadt (3. Platz Open Water Staatsmeisterschaften in der Allgemeinen Klasse)

Charlize Mörz, ASKÖ Kunstturnen Mattersburg (Österr. Juniorenstaatsmeisterin 2020; Goldmedaille im Sprung, Bronze am Stufenbarren)

Alissa Mörz, ASKÖ Kunstturnen Mattersburg (Erste burgenländische Turnerin bei einer WM bzw.- EM; 2-fache Vizestaatsmeisterin Sprung und Boden)

Michael Frank, ASKÖ TC Eisenstadt (1. Platz ÖM U18 im Doppel)

Landessportehrenzeichen in Bronze

Susanna Koch-Lefevre, FC Südburgenland (seit 17 Saisonen Kapitänin des FC Südburgenland in der Bundesliga; ehemalige Nationalteamspielerin)

Niklas Maislinger, UTC Neudörfl (Burgenländischer Landesmeister U14 Tennis Einzel)

Julia Sommer, Judo Jennersdorf (3. Platz ÖSTM Judo AK bis 57 kg)

Hedwig Laschober, ESV ASKÖ Tauchen (3. Platz ÖM Zielbewerb Senioren im Stocksport; 1. Platz Landesmeisterschaften im Zielbewerb Damen und Senioren)

„Ehrenpreis des Landeshauptmannes 2020“

Andreas Ivanschitz, 69-fache ÖFB-Teamspieler, Kapitän der ÖFB-Nationalmannschaft, Österreichs Fußballer des Jahres 2003

Die FunktionärInnen – Landessportehrenzeichen in Gold

Andrea Pöllinger, Bgld. Behindertensportverein Steinbrunn (seit 1983 Obfrau des Bgld. Behindertensportvereines in Steinbrunn, viele Jahre als Tischtennisspielerin aktiv; 2011 BSO Funktionärin des Jahres)

Die FunktionärInnen – Landessportehrenzeichen in Silber

Jürgen Krell, Polizeisportverein Eisenstadt (langjähriger Sektionsleiter des PSV Eisenstadt Karate; Präsident des Bgld. Karateverbandes; aktiver Sportler und ausgebildeter Trainer und Präventionscoach)

Franz Pomper, Union Tischtennisclub Oberwart (langjähriger Spieler und Vorstandsmitglied; seit 2003 Obmann Stv.)

Harald Mayer, ASV Siegendorf (15 Jahre, bis 2006, Obmann des ASKÖ TC Siegendorf; seit 2006 Sektionsleiter und sportlicher Leiter beim Fußballverein ASV Siegendorf)

Die FunktionärInnen – Landessportehrenzeichen in Bronze

Silvia Petz, Union Yachtclub Neusiedlersee (2008 – 2019 Schriftführerin des Union Yachtclubs Neusiedlersee; seit 2020 Präsidenten des Vereines)

Roland Heilinger, Sportunion Schachfreunde Eisenstadt (Gründer Schachfreunde Eisenstadt 2003 und seither Obmann des Vereines)

Kurt Smejkal, ASKÖ TC Hirm (seit 2010 Kassierstellvertreter; 2010 – 2017 auch Spieler beim Verein in der Allgemeinen Klasse)

Die Mannschaften – Pokal in Silber

Laufteam Burgenland Eisenstadt, Anna Leser, Naya Hajszan, Caroline Bredlinger (Pokal in Bronze, 1. Platz ÖSTM 3x 800m)

Schützengilde Unterfrauenhaid / JSSK Steinbrunn, Manuel Schnaid, Lukas Kutschi, Wolfgang Kugler, Gerald Reiter (2. Platz ÖSTM IPSC Open Division Team)

Union Tischtennisclub Oberwart, Matthias Habesohn, Dominik Habesohn (Österr. Staatsmeister Herren Doppel)

Die Mannschaften – Pokal in Bronze