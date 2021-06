Turnerinnen holen fünf Medaillen

Eine positive Bilanz zog Alissa Mörz bei diesen Titelkämpfen in Graz. Nach der überraschenden Bronzemedaille im Mehrkampf legte Mörz am Sonntag noch nach und gewann zweimal Silber, im Pferdsprung und am Boden. „Das ist eigentlich ganz gut gelaufen. Am Boden bin ich nicht ganz zufrieden, weil es vorher besser gelaufen ist, weil die Landungen nicht ganz sauber waren – beim Doppelsalto zum Beispiel. Aber im Großen und Ganzen bin ich voll zufrieden und freue mich, dass ich heute zwei Medaillen machen konnte“, so Mörz.

Im Sog von Alissa Mörz gewann auch Charlize Mörz bei der Staatsmeisterschaften zwei Medaillen in den Gerätefinalis. Sie holte beim ersten Auftritt in der allgemeinen Klasse Bronze im Pferdsprung und im Bodenturnen.

Erfolge für Kickboxerinnen und im Rope Skipping

Erfolge gab es auch für die Kickboxerinnen des KBC Rohrbach bei der Staatsmeisterschaft in Graz. Yvonne Schmidl holte im Grand Champion Bewerb Platz eins und gewann im Pointfighting bis 55 Kilogramm die Silbermedaille. Für Emma Nukic gab es im Pointfighting der Klasse über 70 Kilogramm Platz eins. Eine Top drei Platzierung gab es bei den Sport Austria Finals auch im Rope Skipping, der Wettkampfform des Schnurspringens. Vanessa Tirvuica vom Leistungszentrum Oberwart wurde Dritte im Mehrkampf.