Bürgerumfrage zur Entwicklung des Südens startet

Die Region Süd umfasst 72 Gemeinden mit 42.000 Haushalten und 97.000 Einwohnerinnen und Einwohnern, die nun befragt werden, wohin die Reise gehen soll. Die Umfrage bezieht sich etwa auf die Infrastruktur, den öffentlichen Verkehr, Kinderbetreuung oder leistbares Wohnen. Auch werde gefragt, wie wichtig den Bewohnerinnen und Bewohnern die Nutzung erneuerbarer Energie sei, so Infrastrukturlandesrat Heinrich Doner (SPÖ).

ORF

Die Antworten auf die Fragen sollen in das neue Entwicklungsprogramm und die Raumplanung einfließen. Weiters soll auch eine Projektsteuerungsgruppe geschaffen werden, die Gespräche mit den 72 Gemeinden führen soll. Außerdem würden konkrete Ziele für die Region definiert und entsprechende Maßnahmen, um diese Ziele zu erreichen, sagt Dorner.

Entwicklungsprogramm auch für den Rest des Landes

Aber nicht nur für die Region Süd wird ein Entwicklungsprogramm erstellt, sondern auch für das restliche Land. Für die Region Nord 1 – dazu gehören der Bezirk Neusiedl am See und die Gemeinden am Westufer des Sees – liegt laut Dorner der Entwurf eines ersten Leitbildes bereits vor. Die weiteren Regionen sind die Region Nord 2 mit den Bezirken Eisenstadt/Umgebung und Mattersburg sowie die Region Mitte mit dem Bezirk Oberpullendorf.