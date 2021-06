Endlich Badewetter

Der Mai war heuer ungewöhnlich kühl – mehr dazu in Kühlster Frühling seit Jahrzehnten. Daher war bei vielen die Sehnsucht nach Sommerwetter schon groß. An diesem verlängerten Wochenende hatte der Wettergott ein Einsehen und viele nutzten die Gelegenheit für einen Besuch im Frei – oder Seebad.

Fotostrecke mit 10 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Rund 27 Grad mit einem lauen Lüftchen gab es am Freitag in Oggau und in Rust. Das Wasser im Freibad hatte 24 Grad, der Neusiedler See angenehme 22,5 Grad Celsius. Für die Betreiber der Frei- und Seebäder war das warme Wetter in Kombination mit dem verlängerten Wochenende ein wahrer Segen. Mit dem Feiertag am Donnerstag seien die Besucherzahlen explosionsartig angestiegen, sagte der Geschäftsführer des Seebads Rust, Hubert Weidenbacher. Davor hätten die Temperaturen natürlich nicht zum Baden eingeladen. Bleibt abzuwarten, wie konstant das Sommerwetter in den nächsten Tagen sein wird.