Oehl singt über Commerzialbank-Skandal

Die ehemaligen neun Filialen der Commerzialbank sind am Freitag mit großen neonfarbenen Plakaten beklebt. „Niemand hat was gewusst. Über Geld reden, das tut man nicht“, kann man jetzt etwa auf der Filiale in Mattersburg lesen. Es ist eine Aktion der Wiener Band „Oehl“ und des Filmemachers Fabian Edelbacher aus Baumgarten. Mit der Aktion habe man noch einmal ein Zeichen in Bezug auf den Skandal setzen wollen, erklärte Edelbacher. Es sei mittlerweile fast ein Jahr her und dennoch sei es eigentlich noch genauso aktuell wie im Juli 2020.

Fotostrecke mit 4 Bildern ORF ORF ORF ORF

Oehl: Es geht um Menschen

Anlass für die Aktion ist ein Lied über den Commerzialbank-Skandal, den das Duo Oehl geschrieben hat. Das Lied „300.000“ wurde am Freitag veröffentlicht. Man vergesse, dass es bei dem Skandal um Schicksale und um Menschen gehe, sagte Ariel Oehl: „Wir erzählen das Schicksal einer jungen Familie, wo eigentlich das über Generationen ersparte Geld hier zwischengelagert wurde, um ein Haus zu bauen und das ist verloren gegangen durch den Skandal.“

Ausschnitt aus dem Video „300.000“ von Oehl

Seine Familie, Angehörige und Freunde seien bei der Bank gewesen, erzählte Edelbacher. Die Bank sei im Bezirk eine Institution gewesen. „Man wächst halt damit auf“, so der Filmemacher. Live zu hören ist der Commerzialbank-Song „300.000“ bei einem Konzert der Gruppe Oehl am 23. Juli im Seebad Breitenbrunn.