Olympia-Ticket für Luka Wraber

Nun wartet Wraber noch auf die offizielle Bestätigung des Weltverbandes. Nachdem er 2016 so haarscharf daran vorbeigeschrammt sei, sich für die Olympischen Spiele zu qualifizieren, sei die Freude natürlich riesengroß, dass er jetzt das Ticket fixiert habe, sagte Wraber. Er wird sich in den kommenden sieben Wochen in der Südstadt intensiv auf die Olympischen Spiele vorbereiten.