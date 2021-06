Fußball-Aufsteiger David Nemeth

Der Innenverteidiger hat in seiner Karriere bislang viel richtig gemacht: Vom Bundesliga-Debüt bei Mattersburg über den Durchbruch bei Sturm Graz bis zum Sprung in die deutsche Bundesliga bei Mainz legte Nemeth einen rasanten Aufstieg hin. Er habe trotz seines jungen Alters schon viele Erfahrungen gemacht, so Nemeth: „Das war für mich ein sehr ereignisreiches Jahr mit einem guten Abschluss.“

Verlässliche Stütze im U21-Team

Aktuell trainiert Nemeth daheim im Burgenland und bereitet sich mit dem U21-Nationalteam in Frauenkirchen auf die nächsten Länderspiele vor. Er zählt im U21-Team zu den Stützen von Trainer Werner Gregoritsch. Gregoritsch schätzt beim einzigen Burgenländer im Kader die Qualitäten auf- und abseits des Platzes. Nemeth sei ein sehr verlässlicher Spieler, unspektakulär und sei – wie viele andere – ein außergewöhnlich guter Typ, der sich gut einschätzen könne und der auch sehr professionell denke, sagte der Trainer. Es sei oft auch ein Riesenspaß mit so einem Spieler zu arbeiten.

Große Ziele

Kommende Saison will sich David Nemeth bei Mainz 05 in der deutschen Bundesliga durchsetzen. Er wolle sich beweisen und gleich beim ersten Training zeigen, dass er spielen wolle, sagte Nemeth. Dann werde man sehen, welche Leistung er bringe. Noch steht für David Nemeth das U21-Nationalteam im Mittelpunkt. Am Freitag steht ein Testspiel gegen die Slowakwei in Ritzing auf dem Programm. Es ist der letzte Test vor dem Start der EM-Qualifikation und wird auf ORF Sport + ab 20.15 Uhr live übertragen. Die EM-Endrunde ist das große Ziel.