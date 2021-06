Fünf Neuinfektionen, 85 Infizierte

In den burgenländischen Krankenhäusern werden derzeit 20 an Covid-19 Erkrankte isoliert behandelt, davon sind neun in intensivmedizinischer Behandlung. 202 Menschen befinden sich in behördlich angeordneter, häuslicher Quarantäne. Laut AGES-Morgenauswertung beträgt die 7-Tage-Inzidenz im Burgenland 16,0.

Bisher 120.538 Geimpfte

Die Covid-19-Schutzimpfung erhielten laut dem Koordinationsstab Coronavirus bisher 120.538 Personen über das Land Burgenland, davon bekamen 53.642 Personen bereits die zweite Impfdosis. Insgesamt wurden also 174.180 Impfdosen verimpft.