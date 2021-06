Chronik

EM-Video: Burgenland verabschiedet Fußballer

Die Fußball-Nationalmannschaft hat sich auch heuer in Bad Tatzmannsdorf auf die bevorstehende EM vorbereitet. Der Burgenland Tourismus hat das zum Anlass genommen und ein Video gedreht, in dem das ganze Land den Fußballern für die EURO viel Glück wünscht und sich selbst am Ball probiert.