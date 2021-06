Kim Kühbauer – Ein Leben für Tennis

Die Wulkaprodersdorferin spielt seit ihrem sechsten Lebensjahr Tennis – inspiriert durch die ältere Schwester. „Ich habe eine drei Jahre ältere Schwester. Die hat auch Tennis gespielt und am Ende ihres Trainings durfte ich immer 15 Minuten spielen. Das hat mir gefallen und ist mit Fortdauer immer mehr geworden.“ Immer mehr bedeutet für Kim Kühbauer aktuell fünf bis sechs Trainingseinheiten pro Woche im Leistungszentrum in der Südstadt. Dazu kommen Konditionseinheiten und Dehnübungen, die sie zu Hause in Wulkaprodersdorf macht. „Ich komme auf etwa dreieinhalb Stunden, die ich pro Tag für das Tennis investiere“, sagt die 13-Jährige. Alles neben dem Schulalltag.

Weit weg von Daheim

Zum Tennis gehören auch Turniere und Trainingslager, und diese finden oft nicht im Burgenland statt. Heuer im März war Kim Kühbauer mit dem österreichischen Tennisverband zwei Wochen auf Trainingslager in Israel: „Da habe ich sportlich und menschlich viel dazugelernt, weil ich zwei Wochen von zu Hause weg war.“ Bei zwei Turnieren vor Ort in Israel hat sie zudem gleich beide Titel geholt.

Größter Erfolg

Den größten Erfolg ihrer noch jungen Tenniskarriere hat Kim Kühbauer aber in Österreich gefeiert. Vor zwei Jahren gewinnt sie überraschend die österreichischen U12 Staatsmeisterschaften: „Das waren meine ersten Staatsmeisterschaften, die ich gewonnen habe. Da hat niemand damit gerechnet, dass ich gewinnen werde. Im Finale habe ich aber in drei Sätzen gewonnen und das war das Schönste, weil es unerwartet war und die unterwarteten Dinge sind meistens die Schönsten.“ Neben dem Staatsmeistertitel vor zwei Jahren hat Kim Kühbauer noch weiteren Medaillen und Pokale bei verschiedenen Turnieren gesammelt.

Der Traum vom Grand Slam in Paris

Große Ziele sind der Ansporn für viele junge Sportlerinnen und Sportler. Für Kim Kühbauer sind die French Open in Paris eines dieser großen Ziele: „Ich möchte gerne mal die French Open gewinnen.“

Erster Schritt zu diesem Traum sind die Jugend Grand Slams und in weiterer Folge die WTA-Tour, also die höchste Frauen-Tennisklasse der Welt. „Wenn das klappen sollte möchte ich da erfolgreich spielen und unter die Top-50 oder Top-30 kommen“, sagt die ehrgeizige 13-jährige. Kim Kühbauer will hoch hinaus. Die Ziele, das Talent und auch die Bereitschaft, alles für den Tennissport zu tun, hat sie jedenfalls.