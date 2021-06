Chronik

Motorradfahrer in Jois verletzt

Ein 28-jähriger Motorradfahrer ist am frühen Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in Jois verletzt worden. Ein Auto hinter ihm konnte nicht rechtzeitig bremsen und krachte in den stehenden Motorradfahrer. Der Mann wurde vom Notarzthubschrauber ins Krankenhaus gebracht.