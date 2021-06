Manager züchtet Schwammerl

Johann Heissinger pflegt in seinem Hobbykeller auf vorerst 20 Quadratmetern hingebungsvoll seine Pilze. „Ich habe hier drei Sorten von Pilzen – Shitake, Kräuter- und Austernseitlinge. Ich produziere pro Monat so um die 600 Kilogramm“, so Heissinger. Eigentlich ist der Bauernsohn aus Steinberg-Dörfl vielbeschäftigter Manager in einem großen Konzern. „Am Anfang steigt man in den Beruf ein, will immer mehr erreichen, will hoch hinaus – dann kommt eine Zeit, wo man plötzlich die Bodennähe sucht und versucht sich zu erden. Das tue ich derzeit“, meinte Heissinger.

Ein eifriger Schwammerlsucher ist Johann Heissinger schon seit Jahrzehnten. Die wahre Leidenschaft entbrannte nach einem Sensationsfund im Jahre 2005. Er fand unter einem Erdhügel eine Trüffel. Weiße Trüffel bei uns zu finden ist äußerst selten. Deshalb will Johann Heissinger seinem Finderglück jetzt ein wenig nachhelfen. Er legte eine Plantage für Trüffel an. „Ich erwarte mir – und würde mich auch freuen, wenn ich in zwei Jahren hier schon die ersten Trüffeln ernten könnte. Ich bin gerade dabei meinen Hund auszubilden, denn der muss sie ja dann finden“, so Heissinger.

Fotostrecke mit 9 Bildern ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF ORF

Beliefert Großhändler in Wien

Bis die Trüffeln sprießen hat Heissinger genug zu tun. Seit Jänner handelt er als Schwammerlkönig mit seinen Pilzen. Frisch, getrocknet, verarbeitet – es war vom Fleck weg ein Erfolg. „Es ist wirklich verblüffend. Ich habe einen großen Händler in Wien. Ich bin schon stolz, dass ich den gesamten Wiener Markt über diesen Händler beliefern darf“, so Heissinger.

Der Schwammerlkönig von Steinberg-Dörfl sprüht vor Ideen zur Vermarktung seiner Pilze. Kein Wunder als gelernter Manager. Noch will er den Hauptberuf nicht an den Nagel hängen. „Irgendwann wird mir das Leben den richtigen Weg zeigen. Davon bin ich überzeugt“, meinte der Pilzzüchter.