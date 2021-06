Drei Neuinfektionen und elf Intensivpatienten

Erstmals seit dem 11. September des Vorjahres gibt es in Österreich weniger als 5.000 aktive Coronavirus-Infektionen. 4.824 aktive Fälle gab es nach den Zahlen von Gesundheits- und Innenministerium (Stand Dienstag, 9.30 Uhr), am 11. September waren es 4.820. Zum Vergleich: Auf dem Gipfel der zweiten Welle gab es in Österreich Mitte November 2020 mehr als 77.000 aktive Fälle, Anfang April wurden auf dem Peak der dritten Welle mehr als 37.000 aktive Fälle verzeichnet.

Burgenland hat höchste Durchimpfungsrate

Am Montag wurden 40.231 Impfungen durchgeführt. Damit haben laut den Daten des E-Impfasses 3,631.456 Menschen in Österreich zumindest eine Teilimpfung erhalten: Das sind 40,8 Prozent der Bevölkerung. 1,540.042 und somit 17,3 Prozent der Österreicher sind bereits voll immunisiert. Am höchsten ist die Durchimpfungsrate im Burgenland mit 46,3 Prozent.