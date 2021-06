Staffel drei: Riedl radelt wieder

Im Jubiläumsjahr „100 Jahre Burgenland“ radelt Andreas Riedl, begleitet von Kameramann Max Pehm, den „R1“, den Jubiläumsradweg von Kittsee nach Kalch, also durch das ganze Burgenland von Nord nach Süd. Die 10-teilige Serie startet am Freitag, dem 4. Juni 2021 in den Medien des ORF Burgenland.

Sendungshinweis Ab Freitag auf Radio Burgenland, nach „Burgenland heute“ sowie auf burgenland.ORF.at

260 Kilometer durch das Burgenland

Der „Jubiläumsradweg R1“ stellt eine durchgehende Verbindung vom Norden bis in den Süden des Burgenlandes auf größtenteils bestehenden Radwegen und teilweise auf Landstraßen dar und umfasst eine Länge von 260 Kilometern. Die Strecke des Nord-Süd-Radweges führt von Kittsee über den Neusiedler See, Eisenstadt, Mattersburg, Oberpullendorf, Lockenhaus, Stadtschlaining, Güssing, Heiligenkreuz bis Kalch entlang kultureller Veranstaltungsstätten. 2001 wurde dieser Radweg anlässlich des 80-jährigen Bestehens des Burgenlandes eröffnet und nach diesem Jubiläum benannt.

ORF/Andreas Riedl

Alle Infos online abrufbar

In der 3. Staffel von „Riedl radelt“ gibt es dazu nicht nur die Streckenbeschreibung, sondern auch Tipps zu sehenswerten Plätzchen, die vielleicht manchmal etwas abseits des Radweges liegen und Lust auf einen Radausflug machen sollen. Die einzelnen Routen (inkl. GPX-Daten) stehen auch auf burgenland.ORF.at zum Download zur Verfügung. Eine Broschüre mit allen Infos ist auch beim ORF Burgenland Kundendienst unter kundendienst.burgenland@orf.at erhältlich.