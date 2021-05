Illegaler Welpen-Transport gestoppt

Über die Grenzübergänge Nickelsdorf und Heiligenkreuz rollt viel Schwerverkehr. Am vergangenen Wochenende überprüfte die Verkehrsabteilung die Einhaltung der Lenk- und Ruhezeiten sowie den technischen Zustand der Fahrzeuge. In Nickelsdorf wurden in einem Kleintransporter aus der Ukraine neun Hundewelpen entdeckt, die illegal in die Niederlande gebracht werden sollten. Die Tiere waren im Laderaum in neun ungesicherten, zu kleinen Hundeboxen untergebracht und der Kastenwagen war für Langstreckentransporte eigentlich nicht geeignet.

Die Amtstierärztin untersuchte die Tiere, die unterschiedlich alt waren und verschiedenen Rassen angehörten, und stellte mehrere Übertretungen, wie etwa fehlende Transportpapiere, fest. Die beiden Männer wurden angezeigt, so Stipsits: „Das Schlimme ist, dass die nonstop von der Ukraine bis nach Amsterdam durchfahren, ohne Stopp. Das hat uns auch überrascht, dass solche Methoden nach wie vor angewandt werden.“ Die Welpen wurden beschlagnahmt und sind jetzt im Tierheim Sonnenhof in Eisenstadt untergebracht.

Landespolizeidirektion

223 Anzeigen erstattet

29 Lastautos waren derart desolat, dass die Kennzeichentafeln abgenommen werden mussten, bilanzierte Andreas Stipsits vom Landespolizeikommando: „Ein geübtes Auge sieht, dass die Fahrzeuge schlecht gewartet sind. Und bei der genauen Überprüfung durch die Sachverständigen haben wir wieder einmal defekte Bremsen festgestellt, die Federungen, die Lenkung, teilweise war der Rahmen gerostet und Gefahr in Verzug, dass der Rahmen fast durchbricht. Also diese Mängel haben wir auch diesmal festgestellt. Wir stellen aber auch fest, dass speziell bei Fahrzeugen aus dem osteuropäischen Raum derzeit die Wartung der Fahrzeuge vernachlässigt wird.“

Fotostrecke mit 4 Bildern ORF ORF ORF ORF

Insgesamt wurden im Zuge der Schwerpunktkontrollen 87 Lkw und Kleintransporter kontrolliert und 188 Mängel festgestellt. 223 Anzeigen wurden erstattet. Im Vergleich zum Vorjahr werden die Schwerverkehrskontrollen heuer auf mehr als 500 verdoppelt, so Stipsits. Mit diesen Aktionen gehe es darum, die Sicherheit im Transitverkehr zu heben.