KRAGES besetzt neue medizinische Leitungsfunktionen

Gerhard Puhr, derzeit Ärztlicher Direktor und Vorstand der Abteilung für Innere Medizin im Krankenhaus Güssing, übernimmt ab 1. Juni 2021 zusätzlich die neu geschaffene Funktion des medizinischen Direktors der KRAGES, hieß es am Montag in einer Aussendung. Darüber hinaus hat er auch interimistisch die Rolle des Ärztlichen Direktors des KH Oberwart inne. Die bisher von ihm ausgeübte Funktion des Abteilungsvorstandes für Innere Medizin in Güssing wird neu ausgeschrieben.

Die bisherige Ärztliche Direktorin des Spitals in Oberwart, Astrid Mayer, verantwortet ebenfalls ab 1. Juni die Weiterentwicklung der Ärzte-Ausbildung in der KRAGES sowie den wissenschaftlichen Ausbau des Standortes Oberwart. Zusätzlich wird sie mit der medizinisch-wissenschaftlichen Leitung der Schule für allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege der KRAGES betraut.