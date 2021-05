Elf Intensivpatienten und neun Neuinfektionen

Die Sieben-Tages-Inzidenz lag bei 21. 120.303 Personen erhielten die Schutzimpfung, 49.617 davon bereits die zweite Dosis. Am niedrigsten war die Inzidenz – abgesehen von der Freistadt Rust mit Null – im Bezirk Neusiedl am See zwei und im Bezirk Oberpullendorf mit fünf. Am höchsten war dieser Wert im Bezirk Oberwart mit 37. In Eisenstadt lag die Inzidenz bei 13.