Alaba bei Nachwuchs-Kick in Oberwart

Bei dem Show-Turnier dabei waren Special Olympics Teams, die U14-Mädchenauswahl des Burgenlands und die U12-Mannschaften der „Coca-Cola-CUP“-Rekordsieger SK Rapid Wien und FK Austria Wien. Die ÖFB-Delegation überzeugte sich vom Können der Spielerinnen und Spieler. „Solche Bewerbe sind für Nachwuchsspielerinnen und -spieler sehr wichtig und ein wichtiger Schritt in einer erfolgreichen Karriere. Mich überrascht das Niveau immer wieder, aber auch die tolle Stimmung der Fans“, so David Alaba.

„Spaß und Freude für das Spiel“

„Gerade in jungen Jahren ist es sehr wichtig, den Spaß und die Freude für das Spiel zu entwickeln und zu erhalten. Begeisterung und Zielstrebigkeit sind der Grundstein für den späteren Erfolg. Wenn auch die Ernsthaftigkeit mit zunehmendem Alter steigt, soll aber auch bei Profis noch immer die nötige Portion Spaß mit im Spiel sein“, sagte ÖFB-Teamchef Franco Foda. Das ÖFB-Team bereitet sich derzeit auf die Europameisterschaft in Bad Tatzmannsdorf vor – mehr dazu in ÖFB-Team trainiert in Bad Tatzmannsdorf .

Seit 2005 etablierte sich der „Coca-Cola-CUP“ als Bewerb für die U12-Nachwuchsklasse. Ein fixer Programmpunkt ist darüber hinaus seit Jahren ein Spiel von Special Needs, beziehungsweise Special Olympics Teams – und es gibt auch einen Mädchenfußballbewerb.