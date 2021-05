Tageszentrum für Senioren

Um acht Uhr früh beginnt der Tag im Tageszentrum des Caritas Hauses „Lisa“ in Deutschkreutz. Fünf Senioren sind regelmäßig hier. Sie nehmen hier gemeinsam ihre Mahlzeiten ein und verbringen den Tag miteinander. Die betagten Fragen und Männer gehen zum Teil auf Krücken zum Hochbeet in den weitläufigen Garten und zupfen das Unkraut aus der Erde.

Anna Friedl aus Sieggraben genießt ihre Zeit hier im Tageszentrum. „Ich bin hier, weil ich sonst den ganzen Tag allein wäre. In der Früh lesen wir vor, dann beten wir, singen und basteln“. Die Kosten für den Aufenthalt in einer Tagesbetreuung hängen von der Pflegestufe des Betroffenen ab. Das Land Burgenland fördert den Aufenthalt in diesen Einrichtungen.

Yoga im Rollstuhl

Im lichtdurchfluteten Aufenthaltsraum des Caritas Hauses in Deutschkreutz wird auch gesportelt. Dieses Angebot richtet sich an die 30 Bewohnerinnen und Bewohner des Altenwohn- und Pflegeheimes. Die meisten sitzen im Rollstuhl oder benötigen Gehhilfen. Yoga und Bingo sind trotzdem kein Problem, so die angehende Diplom-Seniorenanimateurin Silvia Pflaumer.

„Fast alle haben in ihrem Leben schwer gearbeitet und haben sich immer viel bewegt. Das muss man natürlich beibehalten. Wir müssten darauf schauen, dass die Menschen körperlich und geistig fit bleiben. Sie haben auch viel Spaß dabei.“ Theresia Wilfing konnte das nur bestätigen. Sie feierte kürzlich ihren 100. Geburtstag. „Ich mach alles mit. Ich bin immer dabei“, so Wilfing. Maria Lange aus Horitschon ergänzte: „Die täglichen Übungen gehören dazu, sonst versulzt alles. Ich mache schon in früh morgens im Zimmer meine ersten Turnübungen. Außerdem gehen wir hier oft spazieren. Meine Freundin, die 100-Jährige, geht sogar noch vor mir“.