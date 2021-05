Zwar etwas eingeschränkt aber dennoch haben viele Künstler Ateliers, Galerien oder – wie in Markt Neuhodis (Bezirk Oberwart) – ihren Skulpturenpark wieder für kunstinteressierte Besucher geöffnet. Angesprochen sollten so auch Menschen werden, die sich nur wenig für Kunst interessieren. „Normalerweise kommen Leute aus Wien oder dem Ausland, die melden sich vorher an und schauen sich das an. Der Skulpturenpark ist international bekannt – in der Region aber wenig“, so Künstler Talos Kedl. Natürlich wurde mit den Künstlern über Werke diskutiert, ganz einfach nur getratscht oder man traft sich mit Freunden.

Arbeiten auch während des Lockdowns

Auch der Maler und Glaskünstler Gottfried Reszner aus Kleinpetersdorf (Bezirk Oberwart) nutzte die Gelegenheit, um seine neuesten Werke dem Publikum zu präsentieren. „Es ist wieder Zeit, dass auch die Kultur wieder weitergeht. Wobei ich sagen muss, ein Künstler, der bildnerisch tätig ist, kann sich immer irgendwie beschäftigen, weiterarbeiten oder auf ein Projekt vorbereiten. Die darstellenden Künstler sind in dieser Zeit abgeschnitten – das ist leider so“, so Reszner. Die neuen Arbeiten wurden eben jetzt gezeigt.

Die Tage der offenen Ateliertür waren auch Gelegenheit Kulturgutscheine des Landes beim Kauf von Werken einzulösen, um so Künstlerinnen und Künstler zu unterstützen.