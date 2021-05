Personelle Veränderungen in der Diözese

Unter anderem tritt Pfarrer Karl Strobl von den Pfarren Gerersdorf bei Güssing und Kukmirn in den Ruhestand. Sein Amt übernimmt Pfarrer Josip Banfic, der bisher in den Pfarren Güttenbach und Neuberg (Bezirk Güssing) tätig war. Stefan Ludwig Jahns, Advokat am Bischöflichen Diözesangericht wechselt als Pfarrmoderator der Pfarren Stinatz (Bezirk Oberwart) und Litzelsdorf (Bezirk Güssing) zu den Pfarren Wulkaprodersdorf, Oslip und Trausdorf an der Wulka (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) und Antau (Bezirk Mattersburg).

Roman Frydrich, Leiter der Seelsorgestelle am Krankenhaus in Kittsee wird zum Pfarrer der Pfarren Kittsee, Edelstal und Pama (Bezirk Neusiedl am See) ernannt. Ivan Vukcevic wird nach der Priesterweihe am 29. Juni zum Kaplan in den Pfarren Jois und Winden am See und der Lokalseelsorgestelle Kaisersteinbruch (Bezirk Neusiedl am See) ernannt – und auch mit der Mithilfe in Stadtpfarre Purbach am Neusiedlersee, sowie in den Pfarren Breitenbrunn am Neusiedlersee, Donnerskirchen und Schützen am Gebirge (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) beauftragt.

Änderungen per Dekret im Juni vollzogen

Die Änderungen in der Diözese und den Pfarren werden traditionell durch Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics am 29. Juni – dem Hochfest von Peter und Paul – per Dekret vollzogen. Die Änderungen treten mit 31. August, beziehungsweise 1. September 2021 in Kraft. Die personellen Änderungen sind auch auf der Homepage der Diözese aufgelistet.