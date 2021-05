Spatenstich für „Wohnothek am Ratschen“

Die neue Anlage schließt unmittelbar an die bestehenden Wohngebäude an und soll sich mit der Holzriegelbauweise harmonisch in die Landschaft des Deutsch Schützener Weinbergs einfügen – mehr dazu in Die „Ratschen“ baut aus. Anfang 2020 wurde mit dem gebürtigen Münchner Hans Kilger, der in der Südsteiermark und im Südburgenland bereits in mehrere Gastronomie- und Weinbaubetriebe investierte, eine Partnerschaft eingegangen. Diese Kooperation ermöglicht nun den Betreibern einen weiteren Entwicklungsschritt zu setzen.

Landesrat Leonhard Schneemann, der gemeinsam mit Josef Wiesler von Ratschens Restaurant & Wohnothek, mit Investor Hans Kilger und dem Geschäftsführer des Burgenland Tourismus Didi Tunkel den Spatenstich vornahm, betonte: „Der Ausbau der ‚Wohnothek‘ ist ein wichtiger Impuls zur wirtschaftlichen Stärkung des Südburgenlandes. Das ist der richtige Weg. Seitens des Landes setzen wir ebenfalls eine ganze Reihe wachstumsstärkender Impulse, damit wir gestärkt aus der Krise gehen werden.“

Impuls für Tourismus in der Region

„Das Südburgenland ist ein weinkulinarisches Paradies für Genuss- und Qualitätsfanatiker wie mich. Die Region bietet hochwertige Produkte, leidenschaftliche Erzeuger und viele Möglichkeiten für Menschen mit Unternehmergeist“, so Kilger. Betreiber Josef Wiesler sagte, dass man mit dem „Ratschen“ eine Drehscheibe für den Tourismus im Pinkatal schaffen wolle. Für Burgenland Tourismus-Geschäftsführer Tunkel würden die Investitionen einen weiteren wichtigen Impuls für die touristische Entwicklung des Südburgenlandes darstellen.

In den Lockdown-Monaten Jänner bis April 2021 wurde bereits das Restaurant um- und ausgebaut. Neben der Erweiterung der Küche und der Attraktivierung der Außenbereiche wurde auch in eine neue Kühl- und Lagerlogistik investiert. Die Kosten dieser Umbauarbeiten beliefen sich auf rund 600.000 Euro.