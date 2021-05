Chronik

Bevölkerungsplus durch Zuwanderung

Prozentuell gesehen ist das Burgenland im Vorjahr gemeinsam mit Vorarlberg Spitzenreiter beim Bevölkerungswachstum gewesen. Das Plus von 0,53 Prozent liegt klar über dem Wachstum in Gesamtösterreich von 0,36 Prozent. Allerdings: Sowohl im Burgenland als auch in Österreich geht das Bevölkerungsplus ausschließlich auf Zuwanderung zurück.