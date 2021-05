Start für Bio-Genossenschaft

Bioprodukte aus dem Burgenland: Die neue Genossenschaft soll den Landwirten helfen, die Produkte effizienter an den Konsumenten zu bringen, ohne Zwischenhändler. Das Stichwort lautet: kurze Wege. „Man soll, soweit wie möglich, viele Beteiligte ausschließen, um den Preis stabil zu halten, damit die Landwirte entsprechend ihre Erträge auf der finanziellen Seite erzielen – und dass es auch leistbar bleibt. Das ist ein klares, erklärtes Ziel“, so Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ).

Von den „kurzen Wegen“ sollen alle Beteiligten profitieren. „Wir haben in der Genossenschaft die Produzenten drinnen, wir haben die Verarbeiter drinnen – und das dritte Glied sind dann die Konsumenten, beziehungsweise die Küchen oder die Gastronomen“, sagte Hannes Anton, Geschäftsführer der „Bioland Burgenland eGen“.

Landwirt war Ideengeber

Ideengeber und Obmann der Genossenschaft ist Andreas Schlögl. Der Landwirt aus Oberrabnitz (Bezirk Oberpullendorf) produziert Schweine- und Schafsfleisch. „Für den einzelnen Landwirt hat es den Vorteil, dass wir mit einer gewissen Menge im Burgenland kalkulieren können. Dadurch können wir dem Landwirt auch sagen: Herr Landwirt, oder Frau Landwirtin, diese Menge an Schweinen, an Puten, an Geflügel oder an Gemüse können wir dir abnehmen“, so Schlögl.

Bioberatungen starten im Juli

Bisher hat die Genossenschaft acht Mitglieder, Ziel ist es, so viele Betriebe wie möglich einzubinden. Die Genossenschaft startet am 1. Juli – an diesem Tag übernimmt auch das Land die Bioberatung. „Natürlich auch mit hochqualifiziertem Personal, das den Menschen dann zur Verfügung steht, das den Landwirten in der Praxis – übrigens auch von Nord bis Süd – vor der Haustüre zur Verfügung stehen wird. Das heißt, wir werden sehr stark auch auf Regionalität Wert legen, dass die Beratungen auch vor Ort durchgeführt werden können“, so Landeshauptmannstellvertreterin Astrid Eisenkopf (SPÖ).

Der direkte Kontakt wird auch zu den privaten Kunden gesucht: Im ganzen Land sollen Verkaufsautomaten aufgestellt werden – Geplanter Start: Anfang 2022.