Steiner neuer Bereichssprecher für Pflege

In der Kritik ging es vor allem um die Pflegeheime, die künftig mindestens 60 Betten haben sollen – die ÖVP ist für kleinere, wohnortnahe Einheiten. Neo-Bereichssprecher Steiner will sich seiner Arbeit auf drei Punkte konzentrieren.

„Der erste Punkt ist der Ausbau der Unterstützung für pflegende Angehörige, wo es darum geht die Menschen zu entlasten. Zweitens brauchen wir reduzierte und sozial gestaffelte Selbstbehalte für mobile Pflegedienste. Der dritte Punkt ist der Themenkreis der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Pflege – was wir schon oft diskutiert haben. Aber ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo gerade im Bereich der Mitarbeiter Handlungsbedarf besteht“, so Steiner.