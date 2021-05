Durchstarten nach Lockdown

Die Familie Kracher ist seit vielen Jahren international bekannt für erlesene Weine – besondere Spezialtäten sind die Süßweine aus Illmitz (Bezirk Neusiedl am See). Weinmessen oder Verkostungen gab es in den vergangenen Monaten keine und in dieser Zeit investierte die Winzerfamilie in Illmitz in ein Gästehaus als zweites wirtschaftliches Standbein.

„Unsere Gäste sind topmotiviert. Der Sommer ist ganz toll gebucht. Wir haben auch diese Vielfalt. Wir haben drei Apartments, ein Haus und fünf Zimmer – dementsprechend kann man genau das buchen, was man braucht. Als Familie kann man das Haus nehmen, ist man nur zu zweit, dann das Zimmer. Es ist ein Pool, eine Sauna und eine Weinverkostung dabei- was braucht man mehr“, so Yvonne Kracher.

Ferienanlage und Spritzer für Gäste

Schlimm erwischte es durch den Lockdown den Eventgastronomen Christian Gartner aus Illmitz. Es gab keine Festivals und Veranstaltungen, aber dafür viel Zeit um neue Ideen umzusetzen. „Wir haben mehr oder weniger eine Ferienanlage in Illmitz installiert. Wir versuchen den Fokus darauf auszurichten, dass es den Gästen bei uns gut geht. Normalerweise geht es den Gästen bei den Festivals gut. Wir haben auch einen Heurigen adaptiert. Die Leute fühlen sich wohl – speziell im Seewinkel und in Illmitz“, sagte Gartner. Eine seiner neuen Ideen ist auch der Spritzer in der Ein-Liter-Flasche, nicht nur für seine Gäste, sondern damit will er auch im Lebensmittelhandel punkten.

Die Buchungslage für den Sommer ist vielversprechend und auch in der Gastronomie im Seewinkel ist die Stimmung gut. „Die Gäste danken uns das – alle sind freundlich und jetzt geht es schon wieder dahin“, so Jupp Waba, Gastwirt in Podersdorf.

Gute Buchungslage

Geöffnet hat nun auch wieder die St. Martins Therme und Lodge in Frauenkirchen. Zwar ist die Gästezahl limitiert, aber mit der Buchungslage zeigt man sich sehr zufrieden. „Für den Sommer hatten wir zu diesem Zeitpunkt noch nie so eine gute Buchungslage. Die Gäste fixieren sich ihr Zimmer – beziehungsweise den Thermeneintritt – für einen bestimmten Termin bereits, das ist auch wichtig. Sechseinhalb Monate sind doch eine lange Zeit und da haben wir – ganz ehrlich – schon ein bisschen Respekt gehabt, wie rasch das wieder funktionieren wird. Es ist wirklich toll gelaufen und eine unglaublich tolle Stimmung bei Mitarbeitern und Gästen“, so Klaus Hofmann, Geschäftsführer der St. Martins Therme und Lodge in Frauenkirchen.

Investiert wurde in der St. Martins Therme und Lodge in den vergangenen Monaten nicht nur in das Wohl der Gäste, sondern auch der Mitarbeiter. Es stehen ihnen im Bedarfsfall nun Wohnungen zur Verfügung.