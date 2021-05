Tiere

Mäusebussardkücken nach Sturm gerettet

Der starke Wind hat im Nordburgenland zuletzt immer wieder dafür gesorgt, dass Bäume nach einem Sturmschaden gefällt werden mussten. Aus so einem Baum wurden jetzt in Frauenkirchen (Bezirk Neusiedl am See) drei Mäusebussardkücken gerettet.